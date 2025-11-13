Provincia di Oristano, fra 30 giorni la sentenza sul ricorso di Battista GhisuI giudici del tribunale amministrativo regionale hanno comunicato che la sentenza verrà depositata entro 30 giorni
Si è tenuta ieri al Tar la discussione di merito del ricorso presentato dall’ex amministratore straordinario della Provincia di Oristano Battista Ghisu. I giudici del tribunale amministrativo regionale hanno comunicato che la sentenza verrà depositata entro 30 giorni.
Nel suo ricorso Ghisu aveva contestato l’interpretazione della normativa nazionale sullo svolgimento delle recenti elezioni provinciali di secondo livello. La legge Delrio consentiva la candidatura anche degli ex consiglieri provinciali in carica fino al 2015 (come nel caso dello stesso ricorrente), anno del commissariamento delle Province.
Il decreto della presidente Alessandra Todde quando ha indetto le elezioni non ha invece recepito la parte relativa alla candidabilità dei consiglieri uscenti.
Se i giudici dovessero accogliere le tesi di Ghisu, l’esito delle elezioni e la legittimità degli organi provinciali eletti lo scorsi 29 settembre potrebbero essere messi in discussione.