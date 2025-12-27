Mondo dell’Ardia in lutto per la prematura scomparsa di Mario Melosu, 66 anni, presidente dell'associazione “Fusileris Ardia de Santu Antinu”, originario di Laconi ma sedilese di adozione dove ha creato la sua famiglia.

Maresciallo dei carabinieri in pensione è sempre stato molto impegnato nella vita sociale del paese e grazie al suo equilibrio e alla sua saggezza gli era stato affidato il compito di guidare i fucilieri della corsa in onore di San Costantino.

Commosso il ricordo del sindaco Salvatore Pes: «Purtroppo è venuto a mancare uno dei pilastri della nostra comunità – sottolinea - una persona che dedicato la sua vita agli altri, nel lavoro, nella vita familiare e nel sociale. Mario è stato e sarà sempre nei nostri ricordi. La comunità - evidenzia il sindaco- si stringe attorno ai familiari con la consapevolezza e forza degli insegnamenti di vita esemplare da lui condotta».

