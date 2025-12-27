Dal 27 al 29 dicembre, nel territorio del Consorzio Due Giare, andrà in scena lo “Zau Film Fest”. Ventuno cortometraggi in gara, oltre alla presenza di registi, autori e tanti artisti. Il festival cinematografico è curato da Helix Pictures, finanziato da Regione e Consorzio, sostenuto dai 13 comuni delle Due Giare e dalle Pro loco di Pompu, Senis e Villa Sant’Antonio. “Anche questo è un modo di promuovere il territorio” è il commento del presidente delle Due Giare Lino Zedda. All’interno del “Zau Film Fest” due concorsi. “Una prima gara è fra i cortometraggi di cinema indipendente - prosegue Ottavio Mura, organizzatore del Festival - la giuria premierà i migliori, italiano e straniero, fra le 21 opere in lizza per la vittoria finale”. Poi il “72 ore”, “un concorso aperto a tutti – prosegue Mura - singoli o squadre, che realizzeranno un cortometraggio sino a un massimo di 10 minuti in ogni paese del Consorzio”. Tutti i corti saranno proiettati nella sala del Consorzio Due Giare, a Baressa. Il cartellone del festival prevede anche lungometraggi e incontri con autori. Sabato 27 dicembre, alle 16.30, a Villa Sant’Antonio, il libro “Pretas” di Antonio Marras con musiche di Sandro e Laura Fresi; dalle 18, nella sede delle Due Giare, fuori concorso, “Il muto di Gallura” di Matteo Fresi e incontro con l’attrice Noemi Medas. Domenica 28 dicembre, alle 15, in piazza Capitano Leo a Pompu, “La storia di Paskedda Zau” di Gianluca Medas; alle 16.30, nel Montegranatico di Senis, omaggio a Michela Murgia con l’attrice Leonarda Saffi e dalle 18.30, nella sede del Consorzio a Baressa, fuori concorso, “Il Vangelo Secondo Maria” di Paolo Zucca. Lunedì 29 dicembre, alle 21.30, a Baressa ultimi corti e poi le premiazioni.

