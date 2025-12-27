Parte lo "Zau Film Fest", 21 cortometraggi in garaFino al 29 dicembre nel territorio del Consorzio Due Giare
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Dal 27 al 29 dicembre, nel territorio del Consorzio Due Giare, andrà in scena lo “Zau Film Fest”. Ventuno cortometraggi in gara, oltre alla presenza di registi, autori e tanti artisti. Il festival cinematografico è curato da Helix Pictures, finanziato da Regione e Consorzio, sostenuto dai 13 comuni delle Due Giare e dalle Pro loco di Pompu, Senis e Villa Sant’Antonio. “Anche questo è un modo di promuovere il territorio” è il commento del presidente delle Due Giare Lino Zedda. All’interno del “Zau Film Fest” due concorsi. “Una prima gara è fra i cortometraggi di cinema indipendente - prosegue Ottavio Mura, organizzatore del Festival - la giuria premierà i migliori, italiano e straniero, fra le 21 opere in lizza per la vittoria finale”. Poi il “72 ore”, “un concorso aperto a tutti – prosegue Mura - singoli o squadre, che realizzeranno un cortometraggio sino a un massimo di 10 minuti in ogni paese del Consorzio”. Tutti i corti saranno proiettati nella sala del Consorzio Due Giare, a Baressa. Il cartellone del festival prevede anche lungometraggi e incontri con autori. Sabato 27 dicembre, alle 16.30, a Villa Sant’Antonio, il libro “Pretas” di Antonio Marras con musiche di Sandro e Laura Fresi; dalle 18, nella sede delle Due Giare, fuori concorso, “Il muto di Gallura” di Matteo Fresi e incontro con l’attrice Noemi Medas. Domenica 28 dicembre, alle 15, in piazza Capitano Leo a Pompu, “La storia di Paskedda Zau” di Gianluca Medas; alle 16.30, nel Montegranatico di Senis, omaggio a Michela Murgia con l’attrice Leonarda Saffi e dalle 18.30, nella sede del Consorzio a Baressa, fuori concorso, “Il Vangelo Secondo Maria” di Paolo Zucca. Lunedì 29 dicembre, alle 21.30, a Baressa ultimi corti e poi le premiazioni.