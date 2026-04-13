Sarà l'associazione "La Volantina Asd Oristano", ad organizzare, per conto del Comune di Cabras, la tradizionale ciclopedalata 2026 del prossimo primo maggio. Così ha deciso la commissione dopo aver analizzato le uniche due offerte pervenute agli uffici comunali, dopo che l'amministrazione aveva pubblicato il bando.

Per fare da supporto all'organizzazione, l'associazione riceverà dal Comune un contributo di 5 mila euro. Così prevedeva la gara. Come fanno sapere dal Comune, anche questa volta l'obiettivo è quello di offrire al cittadino, ma anche al visitatore, una opportunità per svolgere una attività ricreativa all’aperto ma anche promuovere i beni culturali attraverso la canalizzazione dei partecipanti ai siti culturali e ambientali del territorio.

Il tratto sarà sempre lo stesso: si partirà dal paese, piazza Don Sturzo, per poi dirigersi tutti assieme verso la borgata marina di San Giovanni di Sinis, con tappa però nel villaggio di San Salvatore. Il pomeriggio, verso le 17, il rientro verso Cabras. Ogni anno l'evento registra tantissime presenze.

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