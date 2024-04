L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gian Giuseppe Vargiu e la biblioteca, con il patrocinio dell’Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano e il sistema bibliotecario Montiferru, hanno presentato la guida “Narbolia e il suo territorio, storia, ambiente, sentierismo”, curata da Gianni Paba, studioso e profondo conoscitore della flora in Sardegna.

Il volume, presentato da Domenico Putzolu grande appassionato e studioso di storia e archeologia, rappresenta una guida indispensabile, ricca di excursus archeologici e naturalistici, per scoprire aspetti inediti del paese e del territorio. Vista l’importanza dell’iniziativa che si è tenuta presso il centro polifunzionale "Peppino Pippia" erano tantissimi i narboliesi che hanno voluto presenziare per conoscerne e approfondire i contenuti.

Quello prodotto è stato un lavoro di qualità che tutti i presenti al termine della serata hanno avuto in dono, così come una copia del libro verrà consegnato a tutte le famiglie del paese. L’evento si è svolto con la collaborazione delle cooperative Comes e Studio Progetto2.

