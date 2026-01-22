Prenotazioni sospese per un giorno all'ospedale di GhilarzaA causa di un problema tecnico
Prenotazioni sospese domani 23 gennaio all’ospedale di Ghilarza a causa di un problema tecnico. Lo comunica la direzione sanitaria dell’ospedale Delogu. “Venerdì 23 gennaio - scrivono dall’azienda sanitaria oristanese – sarà sospeso il servizio di prenotazioni per visite ed esami a causa di un problema tecnico”. Un problema contingente al quale si potrà ovviare agendo per altre vie. Dalla stessa direzione sanitaria infatti spiegano: “. Ci si potrà comunque rivolgere al Centro Unico di Prenotazione regionale dalle ore 8 alle ore 18 da telefono fisso al numero verde gratuito 1533, a telefono mobile al numero 0783 31 72 93 o prenotare al Cup on line connettendosi al sito cup.sardegnasalute.it”. Quindi restano attivi gli altri canali di prenotazione per visite ed esami. I cittadini che avessero necessità di prenotare nella giornata di oggi visite ed esami s anno dunque che non dovranno recarsi in ospedale ma optare o per la prenotazione on-line o rivolgendosi direttamente al Cup telefonicamente.