Un non vedente ha perso forse l’orientamento ed è precipitato accidentalmente dal terrazzo al secondo piano della sua abitazione di Samugheo.

Piero Mastio, 83 anni, ex barista, è ora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari.

La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio in via Medusa, a ridosso della centralissima piazza Sedda. Piero Mastio, il decano dei baristi di Samugheo, vive insieme alla moglie in un appartamento sopra il suo ex locale, che ha ceduto in gestione.

La cecità, che lo ha colpito da alcuni anni, è stata la causa della tragedia, avvenuta poco dopo le 15.

Secondo quanto si è appreso, attraverso la testimonianza della moglie, Mastio è uscito nella terrazza posteriore che si affaccia sul cortile. Cosa sia accaduto non è chiaro, il poveretto è precipitato al suolo facendo un volo di oltre quattro metri. Una sporgenza esterna, all’altezza della balaustra, ha attenuato la rovinosa caduta nel cortile evitando la morte certa. È stata la moglie ad accorgersi della tragedia, facendo così scattare l’allarme.

Dopo aver accertato la gravità delle lesioni è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero è così atterrato nel campo sportivo di Samugheo e ha trasferito il ferito a Cagliari. Sull’incidente hanno avviato delle indagini i carabinieri del paese.

