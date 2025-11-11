L’obiettivo è quello di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari.

In occasione della Giornata dell’Educazione Assicurativa e nell’ambito degli eventi legati alla partecipazione di Poste Italiane all’iniziativa del “Mese dell’Educazione Finanziaria”, domani mercoledì 12 novembre, l’Azienda organizza un doppio appuntamento online dedicato anche ai cittadini di Oristano e provincia sul tema “La protezione”.

Il primo incontro è alle 10 e il secondo, con sottotitoli e interprete Lis, alle 16. Durante i webinar i relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti su come proteggere sé stessi e i propri cari dagli eventi accidentali che potrebbero verificarsi nel corso della vita.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione- finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi.

All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio, la sezione “A scuola di economia”, con due percorsi di educazione finanziaria destinati agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

