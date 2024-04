Preoccupazione, a Pompu per la situazione della linea telefonica nelle campagne del paese. Nei giorni scorsi, immediatamente successivi alle festività pasquali, nel centro è mancata la linea telefonica e di conseguenza il paese ha passato tre giorni senza connessione internet.

Adesso il problema è rientrato, anche se la linea va e viene, e il sindaco Moreno Atzei fa suonare il campanello d’allarme sullo stato dei cavi nelle campagne del paese. «In seguito all’incendio della scorsa estate – commenta il primo cittadino – i gestori hanno cercato di ripristinare la linea con alcuni accorgimenti. I cavi sono su un terreno privato, appesi su una pianta, è tutto provvisorio e nei giorni scorsi, con il maltempo, siamo rimasti isolati».

Un problema, in un’epoca come quella attuale nel quale la connessione internet è di vitale importanza. «Anche per noi in Comune – prosegue Atzei – lavorare così è un problema, tra scadenze e rendicontazioni. Un disagio tremendo. Vogliono digitalizzare tutto e poi ci lasciano così. Attualmente è stata ripristinata la linea, ma dopo l’incendio dello scorso 23 luglio rimane comunque tutto provvisorio».

