Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto ieri sera in via Solferino a Oristano. Era alla guida di una Renault Clio scontratasi per cause in corso di accertamento sul muro della Mutuo soccorso.

L’incidente si è verificato prima delle 21 nella rotonda. Secondo quanto emerso, la donna proveniva dalla via Sant’Ignazio quando improvvisamente ha perso il controllo dell’utilitaria. La Clio a velocità sostenuta ha attraversato l’incrocio e ha urtato violentemente il muro rimanendo gravemente danneggiata. La donna era all’interno dell’abitacolo in stato confusionale.

È stata soccorsa e trasferita con un’ambulanza del 118 al San Martino di Oristano. La polizia locale ha effettuato i rilievi e ora dovrà stabilire le cause che hanno provocato l’incidente. Non si esclude un malore della conducente.

