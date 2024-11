Per dare il via all’intervento di messa in sicurezza della strada provinciale 19 nel tratto Bosa-Montresta, c’è ora anche l’ultimo tassello mancante. Il direttore del servizio lavori pubblici della Regione Massimiliano Ponti ha infatti comunicato all’amministrazione provinciale di Oristano la conferma del finanziamento e la convenzione con la determinazione di impegno del contributo.

Dalla Regione anche la raccomandazione «di espletare tutte le procedure per dare corso alle opere programmate». Per rimettere a posto 10 km di strada, la Provincia ha disponibili 890mila euro e potrà risolvere finalmente annose problematiche che rendono insicura l’arteria stradale.

Il perenne cattivo stato di manutenzione, dovuto soprattutto alla natura del fondo stradale, ha causato cedimenti di grave entità. Sarà effettuato il consolidamento con demolizione della pavimentazione stradale e scavo della sottostruttura.

Nella strada, che fino al 2005 apparteneva alla Provincia di Nuoro, sono previste anche la pulizia del bordo strada dalla vegetazione infestante. E inoltre la realizzazione (dove è assente) di cunette in calcestruzzo, la pulizia degli attraversamenti esistenti, la rimozione e sostituzione delle barriere esistenti danneggiate o inadeguate.

