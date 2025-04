Pellegrinaggio delle due Basiliche è l’itinerario devozionale in programma il primo maggio. Dal tempio del Rimedio al santuario di Bonacatu per un cammino a piedi di preghiera e fede per celebrare l’anno giubilare, voluto fortemente dall’indimenticato Papa Francesco.

Un tappa fondamentale dell’itinerario nell’Arcidiocesi di Oristano, per riflettere sulla speranza, tema cardine del Giubileo, per una società che non abbandoni gli ultimi, per un mondo più giusto.

L’appuntamento giovedì 1 maggio alle 6.30 partenza dalla Basilica del Rimedio, poi attraverso i paesi di Massama, Zeddiani, San Vero Milis, Milis i pellegrini arriveranno a Bonarcado, dove nella Basilica del Santuario verrà celebrata la santa messa alle 16.30.

Per il viaggio di rientro a Oristano c’è l’opportunità del bus-navetta per con partenza alle 18 da Bonarcado, per info e contatti il numero 3289312535, entro il 28 aprile.

