Incontri con autore, laboratori e letture animate in biblioteca a Paulilatino per il Maggio dei libri con l’iniziativa “Intelleg(g)o..” messa a punto dalla biblioteca Don Peppino Murtas in collaborazione con il Comune e il Centro per il libro e la lettura.

Letture animate e laboratori il 30 aprile e il 14 maggio alle 16,30 per i bambini della primaria.

Proiezione di film il 7 maggio alle 16,30 per i bimbi della primaria e l’8 per i ragazzi della secondaria di primo grado. Attesa il 23 maggio per la presentazione del libro “Io sono innocente” di e con Beniamino Zuncheddu e Mauro Trogu.

Con loro, alle 19 al teatro Grazia Deledda, dialogherà Antonello Garau. Il 30 maggio, alle 19 in biblioteca, sarà invece presentato “Il corpo sbagliato” di e con Francesca Spanu. Con lei dialogherà Alessandra Piredda.

