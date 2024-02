Incidente a Paulilatino, sulla salita verso Santa Cristina.

Coinvolto un furgone: per motivi in corso di accertamento, il semirimorchio ha perso le due ruote gemellari che sono rimaste in corsia e il tir le ha prese in pieno. Una è rimasta incastrata sotto.

L’autista, ferito, è stato portato in ospedale dall’ambulanza.

Il furgone è stato già spostato ma il semirimorchio resterà probabilmente per lunghe ore sulla 131. Non sarà facile portarlo via perché è a pieno carico.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata