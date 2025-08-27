Nella serata di ieri, una donna è finita fuori strada dopo aver sbandato e perso il controllo della sua auto sulla statale 131 all'altezza di Santa Cristina.

Ha riportato alcune ferite ed è stata trasportata al pronto soccorso di Oristano per accertamenti. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale di Oristano e i soccorritori del 118.

