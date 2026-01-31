Luoghi di cultura in primo piano a Paulilatino, dove a breve si interverrà sugli stabili che ospitano la biblioteca e l’archivio storico, grazie ad un finanziamento regionale di circa 800mila euro. Anni addietro il Comune aveva acquistato uno stabile vicino alla parrocchia grazie a un finanziamento della Regione. In un primo momento avrebbe dovuto ospitare un centro di formazione per gli scalpellini, poi il ritiro dell’università dall’iniziativa aveva portato il Comune a fare altre scelte.

«I lavori sono stati ultimati con l’Amministrazione Demartis e in quel momento servivano spazi maggiori per la biblioteca, una volta entrati noi in amministrazione abbiamo condiviso quest’idea e trasferito la biblioteca in quello che è uno spazio molto bello», spiega il vicesindaco Serafino Opppo.

Ora con 578 mila euro si riuscirà a sistemare il cortile esterno dove è presente anche la casa del vecchio forno. Per ultimare tutti i lavori occorrono altri 600 mila euro che si chiederanno partecipando ad altri bando. Con 220 mila euro si interverrà sullo stabile che ospitava il vecchio Municipio per destinarlo maniera definitiva ad archivio storico.

«Abbiamo aggiunto un altro tassello al recupero e all’infrastrutturazione delle opere del nostro Comune, con due interventi importanti sotto il profilo culturale, migliorando il servizio offerto dalla biblioteca e mettendo a disposizione l’archivio storico del nostro paese. L’auspicio dell’Amministrazione è quello di avviare i cantieri prima della conclusione del mandato», conclude il vicesindaco Oppo.

