Hanno preso il via i lavori per due importanti interventi di riqualificazione urbana a Marrubiu. Il primo riguarda il cimitero comunale, oggetto di un progetto di ristrutturazione finanziato con 200 mila euro provenienti dalla Regione. Le opere prevedono di manutenzione e adeguamento degli spazi, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità e il decoro dell'area.

«La ristrutturazione del cimitero è uno degli impegni centrali del nostro mandato – spiega il sindaco Luca Corrias – vogliamo garantire un luogo dignitoso e curato, all'altezza del rispetto che dobbiamo ai nostri cari. Il finanziamento regionale ci permette di intervenire in modo concreto su un'area che necessitava da tempo di lavori strutturali».

Parallelamente sono partiti anche i lavori di riqualificazione dell'area del canale coperto tra via Tirso e via Tevere. Si tratta di un intervento di sistemazione e arredo urbano dal valore di circa 200 mila euro, finanziato con fondi regionali e comunali. L'opera consentirà di recuperare uno spazio centrale del paese, migliorandone sicurezza, fruibilità e qualità estetica.

«È un intervento che restituisce valore a una zona molto frequentata – aggiunge Corrias – stiamo lavorando per rendere Marrubiu più ordinata e vivibile, intervenendo sugli spazi pubblici con una programmazione mirata». Per consentire l'esecuzione dei lavori, il Comune ha emanato un'ordinanza che dispone il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nell'area interessata.

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