L’esecutivo di Paulilatino, dopo la bomba d’acqua e le piogge intense che circa una decina di giorni fa hanno colpito il paese, dichiara lo stato di calamità naturale e chiede l’intervento finanziario della Regione per mettere mano alla situazione che si è creata. È infatti chiuso al traffico, sia veicolare che pedonale, un tratto di strada alla periferia del paese.

In occasione del violento temporale le acque si sono incanalate tanto da far sollevare l’asfalto nel tratto compreso tra via Merello e via Bellini, creando dunque un pericoloso gradino. È quanto emerso dal sopralluogo effettuato nei giorni scorsi dai tecnici comunali. Hanno rilevato “un notevole dosso con rigonfiamento del manto stradale ed evidenti lesioni dell’asfalto, con a bordo strada un fosso dal quale si denota il completo distacco della sovrastruttura stradale”. Quanto basta per far scattare l’allarme e firmare un’ordinanza che vieta il passaggio nel tratto in questione.

Da registrare anche la caduta di pietre dai muretti di confine degli orti. Registrati inoltre danni ai sottoservizi in questa zona alla periferia del paese. Alla Regione si chiede quindi il riconoscimento di un contributo finanziario per intervenire.

