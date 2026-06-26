Si sblocca la vicenda della chiusura del bivio di Santa Cristina. Dopo giorni di protesta, si è tenuto un incontro in videoconferenza con la mediazione dell’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, con al tavolo l’amministrazione comunale di Paulilatino e Anas. Il risultato è immediato: ritiro dell’ordinanza del sindaco Domenico Gallus e apertura di un tavolo tecnico già da lunedì per definire tutte le questioni tecniche ancora aperte.

«Siamo soddisfatti- afferma Gallus- perché Anas, attraverso l’ingegner Salvatore Campione che ringraziamo, ci è venuta incontro in maniera importante». L’impegno dell’ente gestore della strada è chiaro: riaprire lo svincolo sulla ss 131 con una viabilità che consenta il raggiungimento sia dell’area archeologica, come le aziende agricole e zootecniche della zona. La soluzione individuata permetterà la riapertura dello svincolo in condizioni tali da non pregiudicare la prosecuzione dei lavori, ma anche per consentire una piena fruibilità dei luoghi.

Da lunedì, dunque, le parti entreranno nel merito per concertare le diverse procedure tecniche, ognuna per il proprio ruolo, consentendo così il raggiungimento di un importante risultato. Questo significherà anche la conclusione di una protesta che l’altro ieri aveva portato in strada insieme, amministratori, i dipendenti della cooperativa Archeotur, allevatori, barracelli e singoli cittadini. Va chiudersi così una vertenza che garantisce sicurezza, accessi e continuità nelle attività.

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