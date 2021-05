Si segna un nuovo passo per la sistemazione della comunità alloggio a Paulilatino. L’esecutivo guidato dal sindaco Domenico Gallus ha infatti licenziato il progetto esecutivo dell’intervento finanziato con 600mila euro della Programmazione territoriale. Prevista la sistemazione degli impianti e la ristrutturazione di un locale della struttura. I lavori procederanno per lotti, visto che gli anziani non saranno trasferiti.

La comunità alloggio, che oggi ospita 25 anziani, è operativa dal 2000. Prima c’era un centro diurno, realizzato nel vecchio asilo parrocchiale acquistato negli anni Ottanta dal Comune e ristrutturato. Ora si punta ad ampliare l'offerta, dando la possibilità di accogliere nuovi ospiti una volta conclusi i lavori.

“La mia soddisfazione è enorme, avendo visto nascere questa struttura – commenta l’assessore alle Politiche sociali e vicesindaco Serafino Oppo -. Oggi, dopo quasi quarant'anni, ci stiamo di nuovo lavorando sopra. Questa è una realtà del paese che eroga servizi non soltanto ai cittadini di Paulilatino, ma di tutto il territorio. Abbiamo una lista d'attesa che non si riesce a soddisfare: significa che il servizio erogato è efficiente. E’ una delle realtà più grosse del paese, ci lavorano infatti una ventina di dipendenti”.

La comunità alloggio oggi è gestita dalla cooperativa Sacro Cuore di Paulilatino.

