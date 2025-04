Un incendio è scoppiato a Paulilatino, nella serata di ieri, all'interno di un'abitazione. L'allarme è arrivato alla sala operativa dei vigili del fuoco di Oristano attorno alle 19.50, con la segnalazione delle fiamme in una casa nel centro abitato.

Sul posto è giunta la squadra del distaccamento di Abbasanta, che ha spento l'incendio e messo in sicurezza il locale colpito dalle fiamme. All'interno il padrone di casa, un anziano, che è stato fatto evacuare da un vicino.

Per il residente nell'abitazione necessario il trasporto in ambulanza in ospedale, dopo le prime cure ricevute sul posto.

(Unioneonline/r.sp.)

