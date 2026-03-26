Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio a a Paulilatino per rimuovere una copertura in lamiera divelta da un'abitazione di via Kennedy, a causa del forte vento.

Dopo aver messo un’auto rimasta sotto la lamiera, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area eliminando gli elementi pericolanti.

Ripristinata la viabilità.

(Unioneonline)

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