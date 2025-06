Attenzione per le persone non autosufficienti a Paulilatino. In quest’ottica si inserisce la volontà dell’Amministrazione guidata dal sindaco Domenico Gallus di dare in gestione villa Babbini: è infatti in pubblicazione il bando per la presentazione di manifestazioni d’interesse per la sua concessione. Si ricevono in Comune entro domani 25 giugno. La villa era stata donata anni addietro all’ente da Anna Maria Spinetta, figlia del veterinario del paese. Di origini lombarde, una volta andato in pensione il padre, erano rientrati a Milano.

Per anni la villa è rimasta chiusa, sino a quando la signora Spinetta ha deciso di donarla al Comune. Un’unica clausola: destinarla a scopi sociali per la comunità. L’immobile, di particolare pregio, è stato poi oggetto di ristrutturazione e restauro conservativo grazie a dei fondi ottenuti dal Comune. Per un periodo di tempo villa Babbini è stata gestita dalla coop Sacro Cuore per portare avanti servizi socio – assistenziali e di aggregazione, Nel periodo del Covid è stata poi utilizzata per ospitare gli anziani della casa di riposo positivi al virus in modo da contenere i contagi. Ora la pubblicazione del nuovo bando per renderla nuovamente operativa.

«L’Amministrazione comunale – spiega la Giunta nella delibera adottata - vuole valorizzare la villa in modo da evitare l’abbandono, l’incuria e il degrado. Si vuole inoltre garantire la presenza sul territorio comunale di una struttura specializzata in servizi rivolti a persone in stato di non autosufficienza per favorire nuove opportunità di miglioramento della qualità della vita e alleggerire il carico assistenziale dei familiari».

Secondo quanto stabilito dall’esecutivo la struttura verrà concessa per un periodo di sei anni (rinnovabili), partendo da un canone annuo a base d’asta di duemila euro. Ora si attendono le manifestazioni d'interesse.

