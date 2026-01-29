Paulilatino, divieto di utilizzare l’acqua per scopi alimentariLe abbondanti piogge degli ultimi giorni hanno reso l’acqua della rete idrica comunale eccessivamente torbida e, di conseguenza, non potabile
Piogge di nuovo abbondanti nel Guilcier e a Paulilatino la cittadinanza deve fare i conti con i soliti problemi: l’acqua della sorgente diventa torbida e ne consegue la firma dell’ordinanza che ne vieta l’utilizzo per scopi potabili.
«Considerata l’eccessiva torbidità dell’acqua nella rete idrica comunale rilevata dal tecnico manutentore della rete idrica, dovuta alle ultime precipitazioni, si rende necessario, per la tutela della pubblica salute, adottare apposita ordinanza contingibile e urgente che disponga il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari, in tutto il territorio comunale», si legge nel documento firmato dal sindaco Domenico Gallus.
Di conseguenza, l’utilizzo dell’acqua è consentito esclusivamente per gli usi igienici. Sarà così sino a quando i valori rientreranno nella normalità. Cessate le piogge, la situazione dovrebbe rientrare nella normalità entro pochi giorni.