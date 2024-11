È stato convalidato il fermo di Salvatore Mattu, il sessantenne che la sera di mercoledì scorso, dopo una lite con un agricoltore quarantanovenne, Giovanni Casula, è salito sul trattore e lo ha colpito con la benna, provocandogli gravi lesioni alle gambe.

Oggi il gip del Tribunale di Oristano ha convalidato il fermo ed emesso una nuova misura: Mattu resta in carcere. Secondo il giudice può commettere ancora lo steso reato.

I carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto nelle campagne di Paulilatino. I due hanno litigato per l'uso di una stradina di campagna. La vittima, alla guida della propria auto, si stava dirigendo in un'azienda agricola in località Funtana Sassu quando il sessantenne a bordo di un mezzo agricolo si è messo davanti all'auto fermandone la marcia, tentando con la benna del trattore di ribaltare il veicolo.

Casula, intimorito, è sceso dall'auto cercando di evitarne il ribaltamento ma Mattu, dopo aver innestato la retromarcia, ha avanzato nuovamente e, incastrandolo tra l'auto e il mezzo agricolo, lo ha colpito più volte alle gambe con la benna causandogli gravissime lesioni. Sul posto erano subito arrivati il 118 e i carabinieri. Il sessantenne si era però allontanato ed è stato rintracciato dopo e arrestato per tentato omicidio. Il 49enne, invece, è stato ricoverato al Brotzu: ha una prognosi di 60 giorni.

(Unioneonline)

