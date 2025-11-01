Ennesimo incidente sulle strade dell’Oristanese. Nel primo pomeriggio nel tratto all’altezza di Santa Cristina, in direzione Cagliari, un automobilista ha perso il controllo del mezzo che ha sbandato e si è ribaltato.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto una delle due persone rimaste intrappolate nell’abitacolo.

Anche l’altro passeggero è rimasto ferito, entrambi sono stati medicati dal personale del 118 e hanno riportato lievi traumi. Sulla Statale 131 sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Laconi che hanno effettuato i rilievi dell’incidente.

Durante la fase dei soccorsi il traffico è andato piuttosto a rilento, si sono formate lunghe code verso Cagliari ma, ultimate le operazioni, la circolazione è ripresa in maniera regolare.

