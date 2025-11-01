Paulilatino, auto si ribalta sulla statale 131: due feritiLunghe code e disagi al traffico all’altezza di Santa Cristina
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ennesimo incidente sulle strade dell’Oristanese. Nel primo pomeriggio nel tratto all’altezza di Santa Cristina, in direzione Cagliari, un automobilista ha perso il controllo del mezzo che ha sbandato e si è ribaltato.
Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto una delle due persone rimaste intrappolate nell’abitacolo.
Anche l’altro passeggero è rimasto ferito, entrambi sono stati medicati dal personale del 118 e hanno riportato lievi traumi. Sulla Statale 131 sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Laconi che hanno effettuato i rilievi dell’incidente.
Durante la fase dei soccorsi il traffico è andato piuttosto a rilento, si sono formate lunghe code verso Cagliari ma, ultimate le operazioni, la circolazione è ripresa in maniera regolare.