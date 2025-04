Diritto allo studio in primo piano a Paulilatino: sono stati i termini per la borsa di studio regionale per l’anno scolastico 2024/2025 e il buono libri.

La prima è rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare ha un Isee in corso di validità inferiore o uguale a 14.650 euro. «L’importo unitario della Borsa di studio sarà definito dalla Regione e non potrà essere superiore ai 200 euro», chiariscono dal Comune.

L’Isee sale ad un massimo di 20 mila euro invece per il buono libri. In questo caso gli importi non potranno essere superiori a 250 euro per gli studenti che nell’anno scolastico 2025/2026 frequenteranno il primo anno della scuola secondaria di I grado o il primo anno della scuola secondaria di II grado o il primo anno dell’ultimo triennio della scuola secondaria di II grado.

A 150 euro invece per gli studenti che frequenteranno gli altri anni della scuola secondaria di I o II grado. La domanda deve essere presentata al Comune di Paulilatino secondo una delle seguenti modalità: via Pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.paulilatino.or.it oppure sia tramite raccomandata A/R sia a mano all'ufficio protocollo. Termine ultimo il 18 luglio.

© Riproduzione riservata