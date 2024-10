A Paulilatino l’amministrazione comunale guarda con fiducia ai contributi della Regione per dare continuità al progetto della Scuola civica di musica “Giampiero Cartocci” che nel paese dell’Alto Oristanese opera ormai da moltissimi anni e che, oltre a Paulilatino, vede insieme i Comuni di Bauladu, Milis, Narbolia, Sedilo, Solarussa.

Per dar corso alle lezioni programmate anche per l’imminente avvio del nuovo anno scolastico, la spesa complessiva ammonta a poco più di 51mila euro: il Comune di Paulilatino, capofila dell’iniziativa, ne chiederà 23.520 euro alla Regione, le somme restanti, pari a 27.600 euro, saranno incamerati dalle quote stanziate dagli allievi e dai Comuni in cui sono residenti.

L’esecutivo guidato dal sindaco Domenico Gallus ha infatti chiarito la disponibilità ad assumere l’impegno economico per la compartecipazione dei Comuni aderenti alla Scuola Civica intercomunale con una quota pari al venti per cento della somma che sarà trasferita dalla Regione.

