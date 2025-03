Un momento di condivisione e divertimento, all’interno della comunità, in occasione del carnevale. È l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Pau che, in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Il Mosaico”, organizza per sabato 8 marzo il “Carnevale 2025”.

Negli spazi della ex Scuola Elementare del paese, a partire dalle 16.30, tanto intrattenimento, con musica, pentolaccia, giochi a tema e zeppolata aperta a tutti. L’iniziativa rientra all’interno del progetto “Momenti di Comunità” che prevede anche lo svolgimento di attività aperte alla popolazione, come i corsi di Yoga o Ginnastica Dolce, i laboratori di “Cake Design” e pasta fresca fino agli incontri di comunità.

Obiettivo è quello di contrastare il fenomeno dell’isolamento sociale e rafforzare il senso di comunità promuovendo inclusione, socializzazione e benessere.

