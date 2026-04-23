Si sono svolte con grande partecipazione, a Pau, le prime azioni del progetto “QxB – Quanto Basta per questi Burattini”, gestito dal CEAS Parco dell’Ossidiana con l’Istituto Comprensivo di Mogoro. In particolare, più che positivo il laboratorio creativo di realizzazione dei burattini, svoltosi con la supervisione della regista burattinaia Laura Pazzona, dell’associazione francese “Camélopard”, che insieme ai ragazzi ha realizzato i personaggi che andranno in scena nello spettacolo che verrà presentato nel corso dell'evento finale.

«Grande soddisfazione per i risultati finora ottenuti», dice Giovanni Pischedda della Stria srls, responsabile di progetto, «i ragazzi e gli insegnanti hanno risposto positivamente e la preparazione dello spettacolo è a buon punto, di sicuro ci divertiremo».

Contemporaneamente si sono svolti i laboratori che ha visto protagonisti i cittadini di Pau, che hanno potuto apprendere le tecniche di costruzione dei burattini con vestiti usati e materiali di recupero. Un modo semplice e divertente per dare nuova vita ai vestiti usati e sensibilizzare alla problematica della “fast fashion”.

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