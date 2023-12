Nasce a Pau la figura dell’eco-volontario. L’obiettivo? Incentivare la partecipazione dei cittadini alle strategie di gestione del Comune nella tutela dell’Ambiente e del Territorio. “Il progetto – commenta la sindaca Alessia Valente - nasce per sensibilizzare i cittadini alle questioni ambientali, coinvolgendoli nella cura, nella manutenzione e nella tutela del verde pubblico che è un bene di tutta la comunità che va difeso e salvaguardato”.

Potranno diventare “eco-volontari” tutte le persone maggiorenni, sensibili alla salvaguardia dell’ambiente, alla prevenzione e alla corretta gestione dei rifiuti, e coloro che desiderano offrire un contributo, gratuito, per la difesa dell’ambiente. Che siano singoli cittadini o associazioni di volontari poco importa, basilare è la volontà di contribuire alla tutela dell’ambiente e della salute, promuovendo nei cittadini una maggiore consapevolezza delle conseguenze della produzione dei rifiuti urbani e dei comportamenti corretti nella raccolta differenziata.

“In un contesto – prosegue la sindaca - dove le risorse finanziarie per i comuni sono sempre limitate, assume un valore inestimabile il concetto di condivisione. La condivisione dei valori civici, del bene e del legame con la propria comunità e della valorizzazione estetica del paese”. Una figura innovativa che, inoltre, dovrà affiancare l’amministrazione comunale nelle iniziative di comunicazione verso i cittadini, sorvegliare il territorio e segnalare i problemi riguardanti la raccolta dei rifiuti e l’igiene urbana, promuovere i valori legati alla tutela ambientale e testimoniare l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini. In attesa di ulteriori adesioni, la scadenza è fissata per mercoledì, i cittadini sono stati protagonisti delle prime iniziative. “L'esempio più eclatante – conclude Valente - è dato dal nostro parco inclusivo che è interamente curato con questo progetto. Ma non solo. Visto che siamo in periodo natalizio c'è chi si è prodigato nell' abbellire con diversi presepi e varie decorazioni natalizie il paese, con risultati davvero eccellenti”.

