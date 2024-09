Un’occasione importante per la comunità di Pau si è celebrata domenica scorsa. Infatti, la Santa Messa celebrata nella chiesa del paese è stata anche l’occasione per festeggiare i 101 anni di Don Modesto Floris e i 76 anni di sacerdozio. Cerimonia sobria, alla presenza dei parenti del parroco, del sindaco Alessia Valente, degli amministratori comunali, dei fedeli delle comunità in cui è stato parroco e del paese, tutti quanti hanno voluto omaggiare il parroco.

Don Modesto ha celebrato la messa assieme al parroco di Pau, Don Matteo, e, a seguire, ha organizzato un piccolo rinfresco nel salone parrocchiale.

«A nome mio e della comunità che rappresento – commenta la sindaca Alessia Valente - voglio esprimere i ringraziamenti a don Modesto per aver dimostrato in ogni occasione attaccamento a questa comunità. Da amministratore voglio esprimere un ringraziamento a don Modesto per l'attenzione che ha sempre rivolto all'operato dell'amministrazione, dai più piccoli avvenimenti alle decisioni più importanti, e non aver mai fatto mancare parole di apprezzamento e utili consigli . Un conforto sempre utile a chi decide di amministrare una seppur piccola comunità. Mi auguro che la saggezza di don Modesto possa illuminare il cammino di questa comunità per tanti altri anni ancora».

