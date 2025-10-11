Il Comune di Pau ha pubblicato il bando per la raccolta delle olive di proprietà dell’ente presenti all’interno del paese. Nello specifico, la concessione è delle piante situate nel parco degli Ulivi, in piazza Funtanedda, nel cortile delle ex scuole elementari e materna e in via Brigata Sassari.

La durata della concessione sarà pari al tempo necessario per effettuare la raccolta del prodotto. Il criterio di assegnazione, invece, terrà conto del massimo rialzo sul prezzo posto a base d’asta, fissato in 30 euro. Requisito necessario per la concessione è la residenza a Pau.

L’offerta, che dovrà essere compilata attraverso il modulo predisposto dall’ente, dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo entro martedì 14 ottobre. In base alle offerte pervenute, verrà poi stilata la graduatoria in ordine di rialzo offerto.

