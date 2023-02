Il Centro di Educazione Ambientale e Sostenibilità di Pau organizza un laboratorio di Entomologia.

Gli incontri, curati dal dottor Giuseppe Cuboni, sono un’occasione laboratoriale di divulgazione scientifica per conoscere e comprendere meglio il mondo degli insetti. Un universo che in questo periodo è di grande attualità.

La programmazione dell’evento prevede 12 ore di corso, 9 ore di lezione frontale e 3 ore di attività sul campo. Gli appuntamenti saranno 4, sempre di martedì, di 3 ore ciascuno: il 21 e 28 febbraio e il 7 e 14 marzo dalle 17.30 alle 20.30.

Teatro degli incontri sarà il centro C.E.A.S. DI Pau, nel Parco dell’Ossidiana, in via San Giorgio. Per informazioni e prenotazioni si può mandare una mail al ceaspau@gmail.com, al numero 3336361482, o visitare il sito del www.ceaspau.eu.

