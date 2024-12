Il Comune di Pau ha pubblicato l’avviso per la concessione dei contributi per la frequenza di asili nido in favore delle famiglie residenti. Il “Bonus Asili Nido” consiste nel dare alle famiglie un contributo per l’abbattimento dei costi sostenuti per la frequenza nei nidi dei bambini dai 3 ai 36 mesi.

Obiettivo del servizio, quello di garantire su tutto il territorio nazionale il livello minimo dei servizi educativi per l’infanzia. Il voucher verrà erogato a titolo di rimborso delle spese sostenute durante gli anni 2022, 2023 e 2024. Le istanze dovranno essere presentate entro martedì 24 dicembre. Le modalità potranno essere via Pec (protocollo.pau@legalmail.it), via e-mail (servizisociali@comune.pau.or.it) o personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune. Informazioni e modulo di domanda si potranno richiedere presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune. Al modulo di domanda è necessario allegare anche la copia di carte di identità del richiedente, il certificato ISEE in corso di validità e l’attestazione di iscrizione al servizio.

