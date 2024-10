Rendere nuovamente attivo quello che rappresentava un punto di riferimento per i visitatori del Monte Arci e del grande giacimento di ossidiana presente a Pau. È quanto vuole fare l’amministrazione comunale che nei giorni scorsi ha pubblicato un avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la concessione del “Bar/Ristorante” in località “Sennisceddu”. L’obiettivo del Comune è quello di fare in modo che venga offerto un servizio di bar e ristorazione.

«Con grande soddisfazione – commenta la sindaca Alessia Valente - è stata avviata la manifestazione di interesse per la concessione Bar/Ristorante sito in Località “Sennisceddu”. Contiamo così, in tempi relativamente brevi, di poter far tornare ad essere fruibile almeno una parte di quel piccolo gioiello che è il Campeggio Montano conosciuto in gran parte della Sardegna».

La richiesta, con tutta la documentazione, dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC (indirizzo protocollo.pau@legalmail.it) entro il prossimo 11 novembre.

© Riproduzione riservata