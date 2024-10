Il Comune di Pau ha pubblicato l’avviso per il rimborso delle spese di viaggio in favore degli studenti pendolari frequentanti le Scuole Secondarie di Secondo Grado nell’anno scolastico 2023-2024.

Ne potranno fare richiesta gli studenti residenti a Pau che hanno frequentato regolarmente le scuole regolarmente riconosciute nello scorso anno scolastico avendo utilizzato quotidianamente un mezzo di trasporto di linea extraurbana per recarsi a scuola. Tra gli altri requisiti, lo studente non dovrà aver usufruito di analoghi benefici e deve appartenere ad un nucleo familiare con una situazione economica non superiore ai 35mila di valore ISEE.

Le istanze potranno essere presentate attraverso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (protocollo.pau@legalmail.it o comune.pau@legalmail.it), a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ente o tramite e-mail (protocollo@comune.pau.or.it e servizisociali@comune.pau.or.it) entro venerdì 18 ottobre. I moduli di richiesta sono disponibili presso gli uffici comunali o sul sito istituzionale del Comune.

