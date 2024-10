Il Comune di Pau ha pubblicato un bando rivolto alla popolazione interessata alla raccolta delle olive di proprietà dell’ente. Nello specifico, il Comune ha intenzione di concedere la raccolta, ai privati cittadini, delle olive presenti nelle piante del Parco degli Ulivi, piazza Funtanedda, del cortile delle ex Scuole Elementari e Materna e e di via Brigata Sassari. La durata della concessione è pari al tempo necessario per effettuare la raccolta.

Il requisito necessario per la partecipazione al bando è la residenza a Pau. L’offerta, compilata seguendo le indicazioni del modulo di richiesta, andrà presentata all’Ufficio Protocollo del Comune entro lunedì 28 ottobre. Il bando e la modulistica per la partecipazione sono presenti sul sito istituzionale del Comune o presso gli uffici comunali.

