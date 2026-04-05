Il Guilcier e il Barigadu si preparano a vivere le il Lunedì dell’Angelo con un calendario ricchissimo di appuntamenti. Un territorio che, da sempre, richiama visitatori e famiglie grazie ai suoi paesaggi, ai novenari immersi nel verde e alle sagre che fanno da cornice al Lago Omodeo. Tra gli eventi più attesi c’è la 24ª Sagra de S’Anzone di Bidonì, che come ogni anno richiamerà migliaia di persone nella pineta di Istei. La Pro Loco propone una giornata all’aria aperta con animazione del gruppo Dilliriana e la possibilità di escursioni sul lago, organizzate dall’ASD Sea Wreck (prenotazioni obbligatorie al 347 3846907). Ad Abbasanta, nella borgata di Sant’Agostino, torna “Pasquetta al Parco”, iniziativa della Leva ’86: menù per adulti, bambini e celiaci, musica, animazione accompagneranno le tradizionali scampagnate.

A Norbello, il novenario di Sant’Ignazio sarà il cuore di una giornata intensa. Il Comitato organizza pranzo comunitario e stand gastronomici, mentre il programma culturale e musicale è particolarmente ricco. Alle 9 parte la manifestazione sportiva Passi Solidali, promossa da Asd Guilcier Team La Città e Ail. Alle 11 il camping Nuraghe Ruiu ospita lo spettacolo di teatro delle ombre “Al lupo, al lupo!”, dedicato ai bambini dai 3 agli 8 anni.Il pomeriggio si apre alle 15 con “Semplicemente Mimì”, omaggio a Mia Martini con Erica Loi e Pino Montalbano, in collaborazione con la Scuola Civica di Musica Guilcier-Barigadu. Alle 16 spazio a “De André tra musica e parole” con l’Aurelio Serra Faber Trio. Alle 17, Paolo Floris e Pierpaolo Vacca portano in scena “Storia di un uomo magro”, produzione dell’associazione Pane e Cioccolata. La serata culmina con il concerto dei Modena City Ramblers, attesissimo da pubblico di tutte le età.

A Ghilarza, i novenari di San Michele, San Giovanni, Trempu e San Serafino ospitano momenti di festa e aggregazione, oltre alle celebrazioni religiose curate da padre Paolo Contini, che garantirà le messe anche nei novenari di Abbasanta e Norbello.

Animate anche le numerose borgate campestri del territorio: Santa Cristina a Paulilatino, San Nicola e Santa Maria a Sorradile, San Michele a Tadasuni, San Salvatore a Boroneddu, San Giacomo a Nughedu Santa Vittoria, Santa Maria di Ossolo a Bidonì, San Quirico ad Ardauli, Santa Susanna a Busachi, S’Angelu a Neoneli e Santa Barbara ad Aidomaggiore.Un mosaico di appuntamenti che conferma la forza delle tradizioni locali e la capacità del territorio di accogliere, coinvolgere e sorprendere chi sceglie di trascorrere Pasqua e Pasquetta tra natura, cultura e comunità.

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