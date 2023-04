È una scommessa importante ma l’amministrazione di Bosa ci sta lavorando da tempo: garantire massima attuazione delle misure antincendio, con interventi di forestazione in ambito urbano e periurbano. Con questi obiettivi, la Giunta Comunale guidata dal sindaco Piero Casula, ha inserito anche l'approvazione del progetto per i nuovi interventi da attuare nel territorio comunale della città del Temo, annualità 2021, redatto ai sensi delle linee guida regionali.

«Quelli approvati - sottolinea il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici Federico Ledda - sono interventi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subìto una rilevante diminuzione degli occupati nel settore come il Comune di Bosa». Ma quali sono le azioni che verranno messe in campo secondo l’elaborato messo in campo dall’agronomo Livio Pertrini e dal responsabile unico del procedimento. Davide Piccirilli?

«Sono previsti interventi di gestione selvicolturale e prevenzione incendio in aree forestali – evidenzia ancora l’assessore Ledda -. La scelta delle aree di intervento è fondata sulla necessità di dare continuità agli interventi di gestione eseguiti nel corso degli interventi finanziati con le precedenti annualità a partire dall’anno 2012 e sino all’annualità 2020. Le aree di intervento negli ambiti strettamente urbani e periurbani – aggiunge - sono individuate dai principali parchi e aree verdi già interessate dagli interventi eseguiti con i lavori delle annualità precedenti, per le quali possono essere implementate le attività di forestazione urbana finalizzate a creare continuità con i sistemi verdi della rete ecologica locale».

Le cifre a disposizione sono pari a 46mila euro mentre per quanto riguarda la forza lavoro è prevista, attraverso le graduatorie Apal, l’assunzione di due operai, per un totale di 1.700 ore di lavoro. La durata complessiva degli interventi è suddivisa in due parti. Da giugno a ottobre 2023 saranno realizzati quelli indirizzati alla riduzione del rischio incendi, mentre da novembre a febbraio 2024, verranno effettuati gli interventi di rimboschimento e riqualificazione. E sempre a proposito di parchi e arredo urbano, l’amministrazione sta lavorando ad una serie di altri importanti progetti, destinati ad abbellire e rendere più accogliente il perimetro urbano del centro e di Bosa Marina.



© Riproduzione riservata