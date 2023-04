Saranno in due a contendersi la gestione del primo parco avventura della provincia di Oristano. È quello che recentemente ha realizzato il Comune di Nurachi grazie ai 400mila euro finanziati dalla Regione nell’ambito della Programmazione territoriale.

Alla manifestazione di interesse pubblicata dal Comune guidato dal primo cittadino Renzo Ponti, a marzo scorso, si sono presentate due imprese del territorio.

Il Comune pochi giorni fa ha quindi inviato a entrambe il bando via Pec. «Ora gli uffici sono in attesa di ricevere le due offerte economiche e il progetto di sviluppo del parco - commenta il primo cittadino di Nurachi - Poi una commissione di esperti analizzerà la documentazione per poi dare in gestione il parco. Se la ditta sarà veloce a mettere in piedi ciò che manca, come ad esempio un punto ristoro, secondo me entro giugno ci potrà essere l’inaugurazione. Speriamo bene».

Del resto per il territorio si tratta di una novità assoluta. Un modo per far arrivare un nuovo turismo. All’interno di un bosco di 31 ettari circa, a nord-est dell’abitato, sono stati realizzati 11 percorsi acrobatici. All’interno anche numerosi percorsi di jogging e delle aree riservate allo sport.

Gli impianti sono destinati a utenti di diverse fasce di età, per favorire la pratica di attività ludiche, ricreative, sociali ed educative per la cittadinanza, per le scuole e per gli utenti di ogni età. La durata della concessione è di dieci anni.

© Riproduzione riservata