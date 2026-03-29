Il Comune di Palmas Arborea ha avviato le pre-iscrizioni per il servizio di animazione estiva per i minori. Le attività dedicate ai più piccoli consisteranno in giochi sportivi, piccoli laboratori creativi e di animazione ludica, spiaggia day (per i bambini della primaria), con la finalità di favorire la socializzazione e un sano utilizzo del tempo libero dei bambini. La finalità è anche quella di fornire un servizio di supporto alle famiglie durante il periodo di chiusura estiva delle attività scolastiche.

Le attività si svolgeranno nel parco giochi comunale o, in caso di pioggia, nei locali della Ludoteca comunale.

La durata del servizio, che potrà essere definita solamente a seguito dell’esame delle pre-iscrizioni, dovrebbe essere di 4 settimane, nel mese di giugno, per 5 giorni la settimana, con inizio alle 8.30 alle 13. Possono accedere al servizio i minori residenti a Palmas Arborea frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, minori non residenti ma frequentanti la primaria di Palmas Arborea, compresi gli iscritti alla 1° classe e i minori non residenti frequentanti la scuola dell'infanzia di Palmas Arborea con un fratello e/o sorella frequentanti la scuola primaria di Palmas Arborea. Le pre-iscrizioni andranno confermate successivamente con l’apertura delle iscrizioni.

Le pre-adesioni dovranno essere presentate al Comune entro il 10 aprile, unicamente compilando il form online presente nel sito istituzionale dell’ente.

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