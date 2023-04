Il Comune di Palmas Arborea ha attivato le procedure per l’adozione dei cani randagi ospitati nel canile convenzionato.

Gli utenti interessati possono prendere visione dei cani in cerca di una nuova famiglia attraverso l’e-book presente nel sito istituzionale del Comune.

Con questa iniziativa, l’amministrazione vuole incentivare l’adozione dei cani, al fine di garantire il loro benessere, la sicurezza dei cittadini, prevenire eventuali rischi per la salute pubblica derivanti dal randagismo ed evitare il sovraffollamento delle strutture di ricovero abilitate.

I cani ritrovati, iscritti all’anagrafe canina e dotati di microchip, possono essere adottati dai privati che ne faranno richiesta e che potranno loro garantire un adeguato trattamento.

«Vogliamo mettere in condizione chi è alla ricerca di un “amico a 4 zampe” – dichiara il sindaco Emanuele Cadoni – di conoscere gli animali del Comune, concedendo anche un contributo economico, e con la speranza di raggiungere alcuni obiettivi, come garantire una vita migliore agli animali rinchiusi nel canile, dare una bella compagnia a chi magari è un po’ solo e alleggerire il bilancio comunale di una spesa».

Per quanto riguarda il contributo, al fine di incentivare l’adozione di un cane randagio del Comune, è previsto un incentivo di 500 euro: metà al momento dell’adozione e dell’iscrizione all’anagrafe canina a nome del nuovo proprietario; la rimanente metà da corrispondere dopo 12 mesi dalla data di adozione, dimostrando che il cane è in vita, in buona salute ed allenato nel rispetto della legislazione vigente, sia a livello nazionale che regionale.

