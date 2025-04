Grande fermento a Palmas Arborea per i festeggiamenti in onore di Sant’Antioco Martire e Santa Rosa. Organizzati dal Comitato dedicato alla festa, prevedono da sabato 3 a sabato 10 maggio un lungo programma di appuntamenti religiosi e civili.

Sabato, alle 10, la benedizione di “Su Lau” (l’alloro) e distribuzione per le vie del paese. Domenica, alle 9, l’inizio dei festeggiamenti civili, con la sfilata dei carri con la legna per le vie del paese. Alle 19, dopo la Santa Messa, i balli in piazza con Alessandro Atzeri all’organetto e, alle 21, la benedizione del falò e la sua accensione in onore di Sant’Antioco. A seguire l’esibizione dei gruppi folk “Biddobrana” di Villaurbana, e “Is Froris”. Lunedì la Festa di Sant’Antioco Martire: alle 10, la benedizione dei Cavalieri e la consegna de “Su Pannu” al nuovo capo corsa delle “Pariglie Palmaresi”. Seguirà la processione per le vie del paese accompagnata dagli organetti di Alessandro Atzei, Filippo Cominu, Simone Cadoni e dalle launeddas di Stefano Pinna e Luca Loria. Alle 21.30, invece, concerto dei “Tazenda”. Martedì la festa di Santa Rosa: alle 10.30 processione per le vie del paese. Nel pomeriggio, dalle 18.30, giochi per bambini e balli in piazza. Alle 21.30 lo spettacolo musicale con i “Karma”. Nel fine settimana, sabato 10 maggio, alle 19 balli in piazza e alle 21.30 l’esibizione del gruppo etnico “Fantasias de Ballos”.

© Riproduzione riservata