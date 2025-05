Poco meno di 10 milioni di euro dalla Regione per il progetto “Percorsi di sostenibilità nella terra dei Fenici”, presentato dall’Unione dei Comuni dei Fenici. In campo Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamaggiore, Solarussa e Villaurbana per la realizzazione di interventi di valorizzazione delle risorse ambientali e culturali del territorio e migliorare i servizi a favore dei cittadini. Nella sede dell’Unione dei Comuni dei Fenici a Palmas Arborea, il vicepresidente della Regione e assessore del Bilancio e programmazione Giuseppe Meloni ha partecipato alla condivisione dell’Atto aggiuntivo all’Accordo di Programma del Progetto di Sviluppo Territoriale.

«È un momento di festa per la consegna del progetto per un territorio importante come questo dell'Oristanese», ha commentato l'assessore Meloni. «Dai 6 milioni del progetto originario, l'atto aggiuntivo porta le risorse a 9,5 milioni: il giusto riconoscimento per un territorio che ha dimostrato grande dinamismo nell'attuazione e capacità di spesa».

Il progetto aggiornato prevede interventi su 4 ambiti principali: valorizzazione del patrimonio culturale e identitario del percorso del romanico, tutela delle risorse ambientali, potenziamento dei servizi sociali e sportivi e consolidamento della governance territoriale con attività di promozione. L’obiettivo è favorire uno sviluppo sostenibile e integrato, generando benefici stabili per territorio e popolazione.

Questi gli interventi. A Palmas Arborea verrà riqualificato l'antico percorso processionale di Sant'Antioco (oltre 1milione e 600.000 euro); sarà valorizzato il centro europeo di documentazione del romanico (600.000 euro), riqualificata la struttura per escursionisti in località Pira Inferta, sul Monte Arci (500.000 euro), il parco Riberas (300.000 euro), migliorati gli accessi all'Orto Urbano (300.000 euro) e completato il Parco dell'Educazione Civica (250.000 euro) a Santa Giusta. Verrà recuperata la palazzina direzionale "ex Olearia" (oltre 500.000 euro) e riqualificato l'ex asilo in un centro sociale polifunzionale (200.000 euro) a Solarussa; sarà allestita la "Casa del Pane" (circa 100.000 euro), recuperata "Casa Zucca" (600.000 euro) e completata la “Casa degli Anziani” (500.000 euro) a Villaurbana; a Siamaggiore realizzata la Comunità Alloggio per anziani attraverso la riqualificazione dell’ex scuola media (poco più di 800.000 euro).

«Grande risultato», commenta Emanuele Cadoni, presidente dell’Unione dei Comuni dei Fenici e primo cittadino di Palmas Arborea. «Un momento storico, frutto di un grande lavoro da parte di tutti i comuni e dell’Ufficio Tecnico dell’Unione. Filo conduttore del progetto, la valorizzazione delle realtà locali attraverso il recupero di luoghi simbolo per le comunità e la sostenibilità, sia ambientale che socioeconomica».

