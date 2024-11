Martedì 3 dicembre, a partire dalle 11, a Palmas Arborea, si terrà una giornata dedicata alla microchippatura canina.

L’iniziativa è del Comune di Palmas Arborea, che in accordo con la ASL n. 5 di Oristano ha organizzato la giornata dedicata all'applicazione dei microchip con relativa iscrizione all'anagrafe canina. Gli interessati potranno presentare la richiesta all'ufficio di Polizia Locale, dal lunedì al venerdì, al mattino, dalle 11 alle 13, e il lunedì e mercoledì pomeriggio, dalle 16 alle 18.

Le domande andranno presentate entro venerdì 29 novembre.

Le operazioni di microchippatura saranno completamente gratuite, indipendentemente dal numero di cani per proprietario, e verranno svolte nel locale conosciuto dai residenti come "Ex Mattatoio", lungo la strada comunale “Gutturu Olias”.

