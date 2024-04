Grande fermento a Palmas Arborea in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Antioco Martire e Santa Rosa. Organizzato dal Comitato dedicato alla festa, da sabato 13 a domenica 21, un lungo programma di appuntamenti religiosi e civili. Sabato 13 il via: dalle 10 la benedizione di “Su Lau” (l’alloro) e distribuzione per le vie del paese. Domenica 14, dalle 9.30, la sfilata dei carri con la legna per le vie del paese e preparazione dei falò. Alle 18 la Santa Messa. Alle 19 balli in piazza e, seguire, la gara poetica. Alle 21.30 la benedizione e l’accensione del falò in onore di Sant’Antioco. Lunedì 15 la festa di Sant’Antioco Martire: alle 10 la benedizione dei cavalieri e la consegna “De Su Pannu” al capo corsa e la processione per le vie del paese e Santa Messa, accompagnata dagli organetti. Alle 22, per i riti civili, lo spettacolo musicale con “Danyjeey” e il concerto dei “Gemelli Diversi”. Martedì 16, la Festa di Santa Rosa. Alle 10.30 la processione e, a seguire, la Santa Messa. Alle 18 animazione per bambini; alle 19 i Balli in Piazza con Alessandro Atzei all’organetto. Conclude la serata musicale con il gruppo etnico “Armonia Sarda”.

Sabato 20, nel pomeriggio, dalle 19 i balli in piazza e, alle 22, l’esibizione del comico Alessandro Pili con il “Sindaco di Scraffingiu” e tanti altri personaggi.

© Riproduzione riservata