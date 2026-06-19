A distanza di nemmeno dieci giorni dalle elezioni, si è insediato a Palmas Arborea il nuovo Consiglio comunale. Il primo cittadino Andrea Pinna, nel corso della prima seduta ufficiale, ha ufficializzato le cariche assessoriali.

In Giunta ci sarà Simone Schirru, vice-sindaco, che avrà le deleghe ad Agricoltura, Territorio e Urbanistica, Salute e Volontariato e Rapporti con Tiria, Marco Corrias, assessore a Cultura, Identità, Tradizioni, Lavori Pubblici Viabilità, Sport e Rapporti con il Personale, Serena Nanni, a Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Istruzione, Anziani, Comunicazione e Trasparenza, e Massimiliano Buschettu, che si occuperà di Ambiente e Natura, Spettacolo e Decoro Urbano. “Siamo molto felici del risultato – commenta il neo-sindaco - Gli incarichi, dal vicesindaco agli assessorati, sono frutto dei voti e della volontà dei cittadini. Abbiamo intenzione di assegnare ulteriori deleghe anche ai consiglieri rimasti”.

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