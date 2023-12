La seduta pre-natalizia del Consiglio comunale di Palmas Arborea è stata anche occasione per premiare diversi atleti e un’associazione che si sono particolarmente distinti a livello regionale e nazionale nelle competizioni di riferimento.

Sette i riconoscimenti, con tanto di targa consegnata dall’assessore allo Sport Andrea Pinna.

Agli atleti dello “Shotokan Karate” Asia Sanna, Giacomo Sanna, Fabio Sanna e Raissa Ennas, a Giorgia Cadoni, del Tennis Club 70 di Oristano, a Mattia Pacitto, atleta della Don Bosco Livorno, e, infine, alla società “Monte Arci Horse Club”.

Un segnale importante, con cui l’amministrazione comunale palmarese ha voluto sottolineare l’importanza dei risultati e valorizzarli, come esempi di cittadini virtuosi per l’intera comunità e, in particolare, per i giovani.

«Ho sempre voluto premiare tutti gli atleti che si sono distinti con piccoli e grandi risultati – commenta l’assessore Pinna – ma soprattutto perché sono del nostro territorio e dare un segnale che lo sport vive grazie a queste piccole imprese. L’attività della nostra amministrazione è improntata a invogliare i ragazzi a fare sport».

