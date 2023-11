Un servizio presente dal 2019 e che il Comune di Palmas Arborea vuole confermare anche per il 2024/2025.

È quello relativo al Servizio Civile Universale, attualmente operativo e che l’ente palmarese vorrebbe mantenere nel settore “Patrimonio Storico, Artistico e Culturale”. Un’esperienza ancora aperta, ormai di grande valore pubblico, grazie all’apertura di uno sportello di supporto della popolazione, che ha come obiettivo primario quello di favorire uno scambio ottimale di informazioni tra Comune e cittadinanza.

Grazie alla sua creazione, infatti, lo sportello è risultato essere un supporto importante nella transizione al digitale dei servizi che coinvolge tutta la popolazione. Con questi presupposti, il Comune palmarese presenterà un nuovo progetto di servizio civile, prevedendo la presenza di 5 volontari.

L’ente è anche pronto a stanziare circa 5.100 euro per la formazione delle persone da inserire nel progetto. «È un servizio – commenta il sindaco Emanuele Cadoni – che abbiamo ormai da diverso tempo e che negli anni abbiamo implementato, fino al servizio a domicilio per chi non può spostarsi. È un modo per garantire vicinanza a chi ha difficoltà a gestire le richieste da effettuare per via informatica».

